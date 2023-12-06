الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيناريو النكبة يتكرر.. الأونروا: آلاف النازحين أقاموا مخيمات بدائية في رفح الفلسطينية

نازحين
نازحين

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن هناك نحو مليون و800 ألف نازح من سكان غزة، وهناك عشرات الآلاف أقاموا مخيمات بدائية في رفح تذكر بمخيمات النكبة.

وأضاف المستشار الإعلامي للأونروا، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن النازحين أتوا بملابسهم الصيفية لا توجد ملابس شتوية أو خيام.

ولفت المستشار الإعلامي للأونروا، إلى أن دفع الفلسطينيين بهذه الأعداد إلى الحدود كارثة بكل المقاييس، فلا توجد جهة قادرة على تلبية احتياجاتهم، نحن نحتاج 120 ألف لتر وقود للحفاظ على الوضع الحالي كما هو، يوميا بينما يدخل 60 ألف فقط.

وأكد المستشار الإعلامي للأونروا، أنه لم يحدث في التاريخ أن عالجت أنروا نحو 800 ألف فلسطيني، بدأ يظهر التهاب الكبد الوبائي، وهناك تخوفات من ظهور الكوليرا، وخلال أيام سيكون هناك نحو مليون فلسطيني على الحدود مع مصر.
 

القاهرة الإخبارية مليون و800 ألف نازح غزة مخيمات بدائية رفح مخيمات النكبة

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