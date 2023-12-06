الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندريا بيرلو: وقعت عقدًا مع ريال مدريد خوفًا من "الكالتشيوبولي"

أندريا بيرلو مع ميلان
أندريا بيرلو مع ميلان أمام ريال مدريد

أكد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لـ سامبدوريا، ولاعب فرق ميلان، يوفنتوس، إنتر السابق، أنه وقع على عقد للانتقال لـ ريال مدريد، في عام 2006.

واقتصرت مسيرة بيرلو على اللعب في إيطاليا، باستثناء فترة قاربت الـ 3 أعوام في أمريكا مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

وقال بيرلو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: "بعد الكالتشيوبولي فزنا للتو بكأس العالم ولم نكن نعرف كيف ستستأنف كرة القدم الإيطالية".

وأضاف: "لقد وقعت بالفعل عقدًا مع ريال مدريد، ولكن بعد ذلك بقي ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا ثم وقعت عقد جديد مع “الروسونيري”".

يُذكر أن فضيحة “الكالتشيوبولي” تُعد أكبر فضية رياضية في تاريخ كرة القدم الإيطالية، وهي شبكة من التلاعب بنتائج المباريات من خلال التلاعب بقرعة الحكام والضغوط الأخرى التي غشّت المنافسة الإيطالية، وأدت لهبوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية.

كما كشف اللاعب الإيطالي المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه بعد سنوات، قائلًا: “خلال كأس جوان جامبر، استدعاني جوارديولا إلى مكتبه لأنه أرادني في برشلونة، وفي الوقت نفسه، كانت فكرة وإمكانية قدوم إبراهيموفيتش إلى ميلان تتشكل أيضًا.. وفي النهاية وصل إبراهيموفيتش وبقيت أنا أيضًا في ميلان”.

الثناء على كريستيانو

وعن أيامه عندما كان يُدرب يوفنتوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: “تدريب يوفنتوس كان تجربة جميلة. لقد كانت رحلة مع فريق شاب وجديد، لست نادمًا”.

واستطرد قائلًا: "تدريب كريستيانو رونالدو يجعلك تفهم كيف أصبح الرقم واحد في العالم. إنه محترف مثالي في كل شيء"

أندريا بيرلو بيرلو ميلان ريال مدريد الكالتشيوبولي

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