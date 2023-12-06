رسميًا.. ماركيز لوبيز مديرًا فنيًا لمنتخب قطر خلفًا لكيروش

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، تعيين الإسباني ماركيز لوبيز من أجل تولى مهمة تدريب منتخب بلاده الأول خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن المدرب الإسباني سيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول، خلال كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام في قطر مطلع يناير المقبل.

ويتولى ماركيز لوبيز، قيادة فريق الوكرة، المنافس في دوري نجوم قطر.

أضاف الاتحاد في بيانه: "بدوره يتقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الوكرة الرياضي على تعاونهم وموافقتهم على الاستعانة بالمدرب ماركيز لوبيز لتولي قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

📃- يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي زمام مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول. pic.twitter.com/eTxnxKdex6 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6، 2023

كان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد أعلن اليوم رحيل البرتغاالي كارلوس كيروش، عن تدريب منتخب «العنابي».

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".

وتقدم الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير لكارلوس كيروش، على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

📃- يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين. pic.twitter.com/nvw5AfM5Ph — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6، 2023

يأتي قرار كيروش بمغادرة منصبه كمدير فني لمنتخب «العنابي»، قبل نحو شهر من انطلاق نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر، مطلع الشهر المقبل.