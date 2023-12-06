"صوتك لمصر".. عياد: الاحتشاد أمام اللجان رسالة واضحة بالتفاف المصريين حول الوطن

أكد محمد عياد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بـ مركز زفتي في الغربية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مطالبًا المواطنين بـالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

ووجه عياد شكره لـ"الدستور" مشيدًا بمبادرة "صوتك لمصر" التي أطلقتها المؤسسة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات التوعوية تأتي بثمارها لأنها تعبر دائمًا عن تطلعات المواطنيين وإتصاق آرائهم مع مصلحة الوطن، مؤكدًا ان الجميع بحزب مستقبل وطن، استقبلوا هذه المبادرة بكل إحترام وتقدير، موضحًا أن المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب على المواطن المصري، مضيفًا أنها تساعد على دعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.

وقال أمين تنظيم مستقبل وطن بزفتي إن هذه المشاركة من شأنها استكمال خارطة البناء ومسيرة التنمية والتعاون والاتحاد في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن سواء كان من الداخل أو من الخارج، والمضي في طريق بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات والملفات المختلفة، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والإنتاج، مستنكرًا دعوات المقاطعة المسمومة التي أطلقتها جماعات الشر في محاولة فاشلة لتشويه العملية الانتخابية، وعرقلة المسار الديمقراطي بشكل سليم، والنيل من أمن واستقرار مصر، وإفساد التلاحم الشعبي الذي ساد بين أبناء الوطن منذ أكثر من 10 سنوات.

أضاف عياد أن المواطن تقع عليه مسئولية كبيرة في دعم بلده وتحسين صورتها أمام العالم أجمع من خلال هذا الاستحقاق المتمثل في المشاركة والاحتشاد في مراكز الاقتراع، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه الوعي السياسي والوطني، وقادر على قيادة الدولة المصرية والاستقرار بها على بر الأمان، فالمواطن يريد أن يحصل علي حقوقه كاملة فعليه أيضًا أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على أكمل وجه.

وأكد أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، بهذا الشكل المحترم جاء كرسالة للعالم كله بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية، وتضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبة الدولة خارجيا ويعزز الوضع الداخلي والخارجي للوطن، مطابًا جموع الشعب بالنزول والإحتشاد أمام اللجان بشكل يبعث رسالة واضحة مفلدها إلتفاف المصريين حول مصر وإعلاء مصلحة الوطن، وهذه هي أبرز رسالة يرسلها المصريين للجميع.