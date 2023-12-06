"الوطنية للانتخابات": تحديد لجان فرعية لكبار السن وذوى الهمم

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 11631 لجنة فرعية، فضلًا عن أنه تم تحديد اللجان الفرعية لكبار السن وذوى الهمم.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن كافة المستجدات الرئاسية 2024، أنه تمت مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين، وتمت الاستجابة لكل طلبات تغيير مقار اللجان المقدمة من المواطنيين.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

ـ حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.