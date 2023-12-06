بمشاركة الأهلي.. السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر مونديال الأندية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول البلاد، لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، وذلك بمشاركة الأهلي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023".

و‏وفقا للبيان، يمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشار بيان وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الخطوة "تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية".

وأضاف:" كذلك نهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة ولمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط أجواء حماسية".

موعد انطلاق كأس العالم للأندية (2023)

من المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم للأندية (نسخة 2023)، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتعد النسخة المقبلة من مونديال الأندية، هي الأخيرة بنظامها الحديث، بعد قرار مسئولو الاتحاد الدولي "فيفا"، بعمل تغيير شامل وكامل في نظام البطولة، اعتبارا من نسخة (2025).

ويشمل هذا التغيير، زيادة عدد الفرق لـ32 فرق، وإقامة البطولة كل أربع سنوات مثلها مثل كاس العالم للكبار ولكن على مستوى الأندية، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو (2025).

مباريات كأس العالم للأندية (السعودية 2023)

اتحاد جدة السعودي & أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 12 ديسمبر المقبل 2023 (الدور الأول).

الأهلي مع الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 15 ديسمبر المقبل 2023 (الدور ربع النهائي).

ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، يوم 15 ديسمبر المقبل (2023)، الدور ربع النهائي أيضا.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل السعودية أو نيويلندا، سيواجه في نصف النهائي فريق فلومنينسي البرازيلي، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل (2023).

بينما سينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة نصف النهائي الثانية، وذلك يوم 19 ديسمبر المقبل (2023).

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث وكذلك المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، يوم 22 ديسمبر المقبل (2023).