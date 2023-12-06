الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إسماعيل بامبا يفض الاشتباك مع مهاجم طنطا وينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين

إسماعيل بامبا
إسماعيل بامبا

سجل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت هدفا في مرمى بروكسي ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف ويفض الاشتباك مع نانا أنتوي مهاجم طنطا وينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين برصيد سبعة أهداف .

كما سجل محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود هدفين في مرمى طنطا وتساوي مع نانا أنتوي في المركز الثاني بقائمة الهدافين ولكل منهما ستة أهداف .

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع الحادي عشر 

1.إسماعيل بامبا " بتروجت " برصيد سبعة أهداف .

2.الغاني نانا أنتوي " طنطا " ومحمود ممدوح " حرس الحدود " ولكل منهما ستة أهداف .

3.محمد النجيلي " حرس الحدود " ومحمد عاطف " طنطا " و الموريتاني أحمد سالم " لافيينا"  وحسام بركات وعمار شرف الدين " بروكسي " ولكل منهم خمسة أهداف.

4. حازم أبوسنة " لافيينا " وأكرم عبد ربه " القناة " ولكل منهما أربعة أهداف . 

5. محمود دياسطي ومحمد عبد العاطي " وادي دجلة " ولكل منهما أربعة أهداف.

6.أحمد حسني " دكرنس " ومصطفى سلطان " بتروجت " ومحمد عصام " السكة الحديد " ولكل منهم أربعة أهداف. 

7.رجب مارو " غزل المحلة  " وعمر عبد الشافي عسلية " لافيينا " ولكل منهما ثلاثة أهداف. 

8.محمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد رأفت " المقاصة " ومعتز إبراهيم " دكرنس " ولكل منهم ثلاثة أهداف. 

9.ناصر الفار " مكادي " وأبوبكر سيلا وعمرو جمعة " راية " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. عبد الرحمن بودي " الاتصالات " ومحمود عبد العاطي " السكة الحديد " ولكل منهما ثلاثة أهداف. 

وسجل هدفين كل من حسام عرفات ومحمد مرسي " أسوان " وإبراهيم القاضي ومحمود أبوجودة " حرس الحدود " وخالد الإخميمي وعبده يحيي " غزل المحلة " وأنيكور أوين " لافيينا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وسايكو كونتيه " القناة " وأحمد عصام وإبراهيم جلال " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي ويوسف مظهر" المقاصة " وعلي حسين ويوسف أويا " وادي دجلة " وأحمد أيمن وإسلام فتحي ومحمد همام " النجوم " ومحمود السيد وعبد الله وحيد " مكادي " وطه النادي " راية " ومحمد بهاء وياسر زحلق " الاتصالات " وأحمد رضا " " بتروجت " وباسم عادل وأحمد ربيع " السكة الحديد.

هدافو دوري المحترفين إسماعيل بامبا نانا أنتوي محمود ممدوح محمد عاطف

مواد متعلقة

دوري المحترفين: السكة يفوز على دكرنس وجمهورية شبين يتعادل مع دجلة

دوري المحترفين.. وادي دجلة يواجه الجمهورية شبين لاستعادة القمة

دوري المحترفين: التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وراية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين