إسماعيل بامبا يفض الاشتباك مع مهاجم طنطا وينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين
سجل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت هدفا في مرمى بروكسي ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف ويفض الاشتباك مع نانا أنتوي مهاجم طنطا وينفرد بصدارة هدافي دوري المحترفين برصيد سبعة أهداف .
كما سجل محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود هدفين في مرمى طنطا وتساوي مع نانا أنتوي في المركز الثاني بقائمة الهدافين ولكل منهما ستة أهداف .
ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع الحادي عشر
1.إسماعيل بامبا " بتروجت " برصيد سبعة أهداف .
2.الغاني نانا أنتوي " طنطا " ومحمود ممدوح " حرس الحدود " ولكل منهما ستة أهداف .
3.محمد النجيلي " حرس الحدود " ومحمد عاطف " طنطا " و الموريتاني أحمد سالم " لافيينا" وحسام بركات وعمار شرف الدين " بروكسي " ولكل منهم خمسة أهداف.
4. حازم أبوسنة " لافيينا " وأكرم عبد ربه " القناة " ولكل منهما أربعة أهداف .
5. محمود دياسطي ومحمد عبد العاطي " وادي دجلة " ولكل منهما أربعة أهداف.
6.أحمد حسني " دكرنس " ومصطفى سلطان " بتروجت " ومحمد عصام " السكة الحديد " ولكل منهم أربعة أهداف.
7.رجب مارو " غزل المحلة " وعمر عبد الشافي عسلية " لافيينا " ولكل منهما ثلاثة أهداف.
8.محمود أجوجو " أبوقير للأسمدة " وأحمد رأفت " المقاصة " ومعتز إبراهيم " دكرنس " ولكل منهم ثلاثة أهداف.
9.ناصر الفار " مكادي " وأبوبكر سيلا وعمرو جمعة " راية " ولكل منهم ثلاثة أهداف.
10. عبد الرحمن بودي " الاتصالات " ومحمود عبد العاطي " السكة الحديد " ولكل منهما ثلاثة أهداف.
وسجل هدفين كل من حسام عرفات ومحمد مرسي " أسوان " وإبراهيم القاضي ومحمود أبوجودة " حرس الحدود " وخالد الإخميمي وعبده يحيي " غزل المحلة " وأنيكور أوين " لافيينا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وسايكو كونتيه " القناة " وأحمد عصام وإبراهيم جلال " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا وعبد الرحمن الزين ويوسف عطاي ويوسف مظهر" المقاصة " وعلي حسين ويوسف أويا " وادي دجلة " وأحمد أيمن وإسلام فتحي ومحمد همام " النجوم " ومحمود السيد وعبد الله وحيد " مكادي " وطه النادي " راية " ومحمد بهاء وياسر زحلق " الاتصالات " وأحمد رضا " " بتروجت " وباسم عادل وأحمد ربيع " السكة الحديد.