الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير جزائرية: باكيتا يحاول إيجاد حل لأزمة ثنائى الدفاع قبل مواجهة الأهلى

باكيتا
باكيتا

كشفت تقارير صحيفة عن أن الجهاز الفني لـ"شباب بلوزداد" بقيادة باكيتا، أصبح في أزمة كبيرة للغاية، بعدما تأكد غياب ثنائي الدفاع عن مواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن البرازيلي باكيتا، بدأ في تجهيز بعض اللاعبين من البدلاء والصف الثاني للدفع بهم أمام الأهلي.

وأضافت الصحيفة: "المدافعان شعيب كداد ويوسف لعوافي، سيغيبان عن لقاء الأهلي بسبب الإصابة، ما وضع باكيتا في مأزق حقيقي يحاول الخروج منه".

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، في تمام السادسة مساء بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

تجدر الإشارة إلى أن بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، قد وصلت القاهرة، أمس الثلاثاء، ثم توجهت إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للأهلي.

وكان ماركوس باكيتا، المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري، قرر اصطحب 21 لاعبا في قائمته لمواجهة المارد الأحمر، وهم:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسيس قندوز، رضوان معاشو.

خط الدفاع: معاذ حداد، شمس الدين بكوش، أشرف بودرامة، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، مختار بلخيثر.

خط الوسط: مامادو ساماكي، حسين سالمي، عدلان قديورة، عبد الرؤوف بن غيث، أكرم بوراس.

خط الهجوم: إسحاق بوالصوف، مروان زروقي، لامين جالو، عبد الرحمن مزيان، أسامة درفلو، محمد إسلام بلخير، ليونيل وامبا.

وشهدت قائمة الفريق الجزائري، غياب كل من بشعيب كداد، ويوسف لعوافي، ومحمد عزي، وإسلام بكير، وزين دين بوتمان، لأسباب مختلفة.

ويقع شباب بلوزداد الجزائري، في المجموعة الرابعة، التي تضم فرق الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويحتل الفريق الجزائري المركز الثالث من المجموعة ذاته برصيد 3 نقاط، خلف ميدياما الغاني بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي المتصدر بـ4 نقاط، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني بنقطة يتيمة.

واستهل شباب بلوزداد، مشواره بمرحلة المجموعات بالفوز على بطل تنزانيا بنتيجة 3/0، ثم الهزيمة المفاجئة أمام ميدياما الغاني مؤخرا بنتيجة 2/1.

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