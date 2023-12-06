الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تجهيزات العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي تمهيدا لافتتاحها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح  اليوم الأربعاء، مستشفى النجيلة المركزي ترافقه الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد طالب مدير المستشفى وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى والوقوف على التجهيزات الجارية بالقسم بطاقة استيعابية 3 أسرة تمهيدًا لافتتاحه.

افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 18 سريرًا.

الارتقاء بالقطاع الصحي

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والمحافظة على النهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين بالمحافظة.

وأشار "سالم" إلى أنه تم الانتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية والتأكد من عمل شبكة الغازات وجاري دعم دعم المستشفي بالقوى البشرية اللازمة للتشغيل من هيئة التمريض.

ووجه "سالم" للادارات المعنية بالمديرية وإدارة المستشفى بسرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية وعرض تقرير يومي بموقف التفعيل مقدمًا الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم في تقديم خدمة طبية لائقة بأهالي المحافظة.

وكيل صحة مطروح مستشفي النجيلة المركزي التجهيزات النهائية قسم العناية المركزة مطروح

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