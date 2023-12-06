الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

نظمت مطرانية إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بسوهاج، فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

العظة الاحتفالية

وتحدث الأب عماد كميل عن المزمور الخامس عشر "النضج الإنساني والنضج المسيحي والأمانة الكهنوتية". هذا المزمور يوجّهنا نحو أن نكون إنسان مليء بالإنسانية، وأكون مسيحي يوجد مسكن لله في داخلي، ثم تناول المشورات الإنجيلية: العفة، والطاعة، والفقر، بالإضافة إلى الأزمة النرجسية في حياتنا، وخطرها على سلوكيتنا المسيحية.

وتكلم في الفترة المسائية عن المزمور العشرين، حيث ركز فيه على الصلاة النابعة من القلب، شارحًا معنى القلب من الناحية الكتابية، ثم تناول ثلاث مراحل للنمو الروحي.

كما افتتح مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

تقام الرياضة الروحية في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، حيث رحب راعي الإيبارشية، بالأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، رئيس دير سانت أوجيني، ببورسعيد.

وسيلقي الأب صموئيل موضوعات الرياضة الروحية بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديدًا"، كدة تضمن اليوم الافتتاحي من الرياضة أيضًا عددًا من الفقرات الروحية المتنوعة.

وأيضا ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة الأيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والأب سليمان كشاشا المخلصي، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف نسلك كأبناء النور ويظهر إيماننا".

تضمن القداس الإلهي إعطاء الأب المطران البركة، إلى الأخ فادي فرنسيس، كمساعد علماني، لتوزيع الإفخارستيا، داخل الكنيسة، بالإضافة إلى مباركة الأطفال، الملتحقين بالمدارس للمرة الأولى.

تضمن اليوم أيضًا تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم، من قبل سيادة المطران.

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