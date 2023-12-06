الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز"ترصد حملات التبرع بالدم لغزة في المحافظات (بث مباشر)

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

ترصد قناة "إكسترا نيوز" في بث مباشر، استمرار حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة، بمحافظات الجمهورية المختلفة، بالتعاون بين مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، و"حياة كريمة"، و"ابدأ"، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والكيانات الشبابية.

وشهدت السيارات متنقلة التابعة لنقل الدم مشاركة عدد كبير من المتطوعين، من المواطنين من أهالي محافظة البحيرة من مختلف الأعمار للتبرع بالدم، مشيرًا إلى أنهم يسعون للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد دعا جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع.

 

غزة حملات التبرع بالدم 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 قطاع غزة حياة كريمه

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