الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية تعلن وصول 73 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى بغزة

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 73 شهيدًا إلى مستشفي شهداء الأقصى بقطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء بلغ 73 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 123 مصابًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

"أطباء بلا حدود" تعلن انخفاض المواد الطبية والوقود بمستشفى شهداء الأقصى

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية بسبب إغلاق الطرق، مطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.

فيما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود قد يؤدي لعدم قدرة المستشفى على توفير العمليات الجراحية المنقذة للحياة أو العناية المركزة.

الصحة الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى مستشفي شهداء الأقصى بقطاع غزة قطاع غزة غزة

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