إذاعة الاحتلال: التوصل لهدنة جديدة لإطلاق المحتجزين فى غزة قد تستغرق شهرًا

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن المسئولين الأمنيين في تل أبيب يعتقدون "أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى شهر حتى يتم فرض ضغوط عسكرية كافية على حماس لفتح نافذة جديدة لهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين في قطاع غزة".

وأشارت الإذاعة، في تقرير لها، إلى أن العمليات العسكرية يجب أن تستمر في كل من شمال وجنوب القطاع حتى يحدث ذلك.

وبموجب اتفاق الهدنة، الذي استمر أسبوعًا، والذي انتهى يوم الجمعة، تم إطلاق سراح 105 محتجزين (81 إسرائيليًا، 23 مواطنًا تايلانديًا، وفلبيني واحد)، لدى حماس في غزة.

ويعتقد، وفق تصريحات جيش الاحتلال، أن 138 رهينة ما زالوا في غزة، من بينهم حوالي 20 امرأة وطفلان صغيران.

وفد أمريكي بإسرائيل

وأجرى وفد أمريكي مباحثات في إسرائيل بشأن الحرب على غزة، وقال البيت الأبيض اليوم: إن "مستشار كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أجرى محادثات في إسرائيل بشأن الصراع مع حماس وجهود إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد الحرب، وسيزور رام الله اليوم الأربعاء".

وحسب البيت الأبيض، أكد المستشار الأمريكي خلال محادثاته مع الإسرائيليين "دعم الأهداف العسكرية المشروعة لإسرائيل"، موضحًا التزام واشنطن بحل الدولتين، وأنه لا بد للفلسطينيين من أفق سياسي ذي معنى.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه "تمكن من إقناع الإسرائيليين بوجوب السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة"، قبل أن يشير إلى أنه عمل مع أشخاص داخل الحكومة وخارجها لمعرفة ماذا بعد غزة؟، لافتًا إلى أن الحل الوحيد المتاح للصراع هو حل الدولتين.