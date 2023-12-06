الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: قفزة فى مبيعات الكوفية الفلسطينية فى أمريكا

الكوفية الفلسطينية
الكوفية الفلسطينية

يقول موزعون أمريكيون، إن مبيعات "الكوفية الفلسطينية" قفزت على نحو غير مسبوق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شهر أكتوبر الماضي، حتى مع إزالة قوات الأمن للكوفية بالقوة في بعض الاحتجاجات وإفادة واضعيها باستهدافهم بإساءات لفظية وجسدية.

ويضع عدد متزايد من الأمريكيين "الكوفية" للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة، أو للإشارة إلى دعمهم للفلسطينيين.

وقال عازر أجاييف، الموزع الأمريكي لمصنع الحرباوي للكوفية الفلسطينية: "فجأة، أصبح لدينا المئات على الموقع الإلكتروني في وقت واحد يشترون كل ما يمكنهم شراءه".

وأضاف أنه "في غضون يومين، نفد المخزون الذي كان لدينا، لم ينفد فحسب، وإنما بيع بأعلى من سعره الرسمي (نتيجة الطلب الكبير)".

وافتتح مصنع الحرباوي، العام 1961، وهو الوحيد المتبقي في الضفة الغربية المحتلة لصنع الكوفية.

وتُباع كوفية الحرباوي، الحاصلة على براءة اختراع لعلامتها التجارية، على مستوى العالم عبر مواقعها الإلكترونية في الولايات المتحدة، وألمانيا، و"أمازون".

وقال أجاييف إن جميع الإصدارات الأربعين الموجودة على الموقع الإلكتروني الأمريكي، والتي تتضمن العديد من الألوان الزاهية إضافة إلى اللونين الأسود والأبيض التقليديين، بيعت بشكل كامل.

وأظهرت بيانات "جنجل سكاوت" لتحليلات التجارة الإلكترونية أن مبيعات الكوفية زادت 75% في 56 يومًا بين الـ7 من شهر أكتوبر والـ2 من شهر ديسمبر الجاري، على "أمازون" مقارنة بالأيام الـ56 السابقة.

ووضعت حزامي برمادا، البالغة من العمر 38 عامًا، وهي مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة تعيش في فرجينيا، وشاحًا فلسطينيًا، مؤخرًا، أثناء احتجاجها خارج البيت الأبيض، وفي حي جورج تاون بواشنطن، دعمًا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إن وضع الوشاح يمنحها "قوة هائلة"، إذ أعاد ربطها بتراثها الفلسطيني، وقدم رابطًا رمزيًا للأطفال في غزة، لكنه يعرضها أيضًا لإساءات لفظية، وقالت: "أخوض مخاطرة محسوبة".

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