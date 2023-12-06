حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية فى غزة دمرت بالكامل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التابع لحركة حماس، أمس الثلاثاء، إنه منذ يوم 7 أكتوبر تم تدمير 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكشف المكتب الإعلامي لحكومة حماس، في مؤتمر صحفي، أن من بين 305 آلاف وحدة سكنية المتضررة، هناك 52 ألف وحدة دمرت بالكامل، و253 ألف وحدة تضررت جزئيًا.

وأضاف المكتب، أن 121 مبنى حكوميًا و69 مدرسة أصبحت خارج الخدمة تمامًا، كما تعرضت 275 مدرسة لأضرار جزئية.

وتابع: "خلال العدوان على غزة، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية".

كما طالبت حماس بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية اليومية ومليون لتر من الوقود بشكل فوري لإعادة بناء قطاع الرعاية الصحية، وخاصة المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى.