سى بى إس: المصريون فى انتظار العرس الديمقراطى عقب انتهاء التصويت بالخارج

أبرزت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، الانتخابات الرئاسية المصرية وعملية التصويت في الخارج، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج انتهوا من عملية التصويت الإثنين، وفي انتظار الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في بلادهم، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم هذه الانتخابات المبكرة على مدى ثلاثة أيام، في 121 دولة حول العالم، قبل افتتاح التصويت في مصر في 10 ديسمبر.

أكبر الجاليات المصرية في واشنطن والسعودية والإمارات

تتواجد أكبر الجاليات المصرية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وفي مصر سيتم التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في 18 ديسمبر.

وبصرف النظر عن السيسي، هناك ثلاثة مرشحين في السباق، فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وعبد السند اليمامة، زعيم حزب الوفد، وهو حزب عمره الآن قرن من الزمان، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس السيسي جمع 424 توقيعًا للنواب (من أصل 596 مقعدًا) و1135 مليون توقيع للمواطنين.

وقد فاز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة بنسبة تزيد عن 96%، في الانتخابات الرئاسية الماضية، بعدما حظي بدعم وشعبية كبيرة من الشعب المصري، حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقرير لها.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية NEA اكتمال مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الهيئة إن عملية فرز الأصوات قد انتهت أيضًا، وأنه تم تحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح رئاسي وتسجيلها في المستندات وإرفاقها بجميع أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مختومة وإرسالها إلى هيئة الانتخابات الوطنية عن طريق وزارة الخارجية المصرية.