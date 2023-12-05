خبير أمن قومي: المصريون سيشاركون فى انتخابات الرئاسة ولن يعزفوا

تحظى الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باهتمام كبير، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لزيادة مشاركة المواطنين، والتأكيد على أهمية دورهم في اختيار قائد البلاد للسنوات القادمة.

ووسط ترقب كبير، انطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين وكسب تأييدهم، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي من الجمعة القادمة.

وتعدّ هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي لمدى استعداد الشعب المصري للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، إذ تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالانتخابات السابقة.

خبير في الأمن القومي: المشاركة ستقضي على محاولات تشويه صورة مصر

في الإطار، تحدث تامر الزيادي، الخبير في شئون سياسات الأمن القومي، أن المقاطعة السلبية للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل مصر في الأيام القادمة، قد تلقي بظلال مغلوطة وغير متوازنة عن مستقبل التغير الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن المصريين سيشاركون في الانتخابات، للقضاء على أي محاولات لتخريب صورة مصر أمام العالم، وهو الكفيل بضمان المضي قدمًا نحو التقدمية والإصلاحية.

وأضاف الزيادي أن أقوى حماية وصيانة داخلية لأمن الوطن هي المشاركة الشعبية الفاعلة بكافة أطيافها، وهو ما سيساعد في الحفاظ على الاستقرار، ويلاحق كافة الشبكات التخريبية التي تحاول دحض جهود وتضحيات الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنى التحتية.

كيف تعرف لجنتك الانتخابية؟

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، كما أتاحت للمواطنين الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن.

من بين تلك الطرق، يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي، واختيار إدخال الرقم القومي، والضغط على استعلام، ثم ستظهر له عنوان اللجنة الانتخابية، وطريقة أخرى، من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة على رقم "5151"، أو الاتصال برقم "141".

ويشارك في تلك الانتخابات 4 مرشحين هم: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، رمز النجمة ومحمد فريد سعد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند حسن محمد يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر، رمز السلم.