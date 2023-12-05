الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

EDEX 2023: إقبالٌ كبير من الشركات العارضة وإشادة واسعة من الزائرين

إيديكس 2023
إيديكس 2023

شهدت اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى نسخته الثالثة، والذى تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر الجارى على أرض مصر إقبال كبير وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميًا بأجنحة المعرض التى تضمنت معروضات فى 22 جناحًا دوليًا لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

وتنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتى شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذى يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائرى المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين فى هذا المجال.

كما حظى المعرض بتواجد مكثف لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ووكالات الأنباء العالمية التى حرصت على نقل صورة حية من المعرض الذى يحظى باهتمام دولى في الأوساط العسكرية كافة.

كما شهدت فعاليات اليوم الثانى للمعرض عقد عدد من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية، حيث التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بأوباه موتشينغورى كاشيرى وزير دفاع زيمبابوى يرافقها الفريق أول فيليب اليريو سيباندا، رئيس أركان زيمبابوى وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم فى عدد من مجالات التعاون العسكرى، كما التقى بالفريق أول ذاكر عسكر أوغلو حسنوف وزير دفاع أذربيجان، حضر اللقاءين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما التقى القائد العام للقوات السلحة بالعميد قصور كولبالى وزير دفاع بوركينا فاسو، وباسكال سوريس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية وروبيرت خاشادوريان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا، وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة، إطمأن خلالها على مستوى التنظيم وكافة الفعاليات التى يشهدها اليوم الثانى للمعرض.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية، والعميد إبراهيما سورى بانجورا رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا كوناكرى، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

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