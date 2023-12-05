الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

لا عجب ولا شك فيه أيضًا أن الحضارة المصرية القديمة، هي من أولى الحضارات السباقة في تعظيم واحترام دور المرأة في كافة المجالات، فقد نالت المرأة مكانة راقية، وصلت لاعتلائها حكم مصر فبدأت بـ"مريت نية"، مرورًا بـ"سبك نفرو" و"حتشبسوت" والكثيرات من السيدات العظيمات اللاتي استطعن تخليد أسمائهن في تاريخ وأمجاد مصر القديمة.

كما استطاعت المرأة في الحضارة القديمة أن تعتلي أكبر المناصب في الدولة، وتشهد على ذلك "نبت" أول سيدة تتولى منصب وزير العدل، وكان حينها منصبًا رفيع المستوى، ولم تكتف المرأة بالوصول لأعلى المناصب في الدولة وحسب حينها، بل أفسحت لنفسها المكانة في كافة المجالات الطبية والزراعية والتعليمية، وعلى قدر نظرة المجتمع حينها للمرأة على قدر ما نالت من مساواة حتى في الأعمال المرتبطة بالدين، فكانت المرأة كاتبة وكاهنة وعاملة بالمعابد، وزوجة الإله، بل كانت كثير من الآلهة القديمة التي آمن بها المصريون حينها هي من الآلهة الإناث كـ"إيزيس" على سبيل المثال.

ولا عجب أيضًا إن قلنا إن مكانة المرأة في مصر القديمة هي كانت سباقة لوضع النساء في جميع الحضارات، والثقافات الأخرى، بل وسباقة لأي عصر آخر في حياة المرأة المصرية ذاتها، فكانت المرأة قديمًا تنعم بحقوق كاملة في القانون، ومفاهيم المجتمع الثقافية والمعيشية، بل تمتعت بمساواة وإنصاف حقيقي نابع من القيم التي تبناها واعتقد فيها المصري القديم، دون أن تخوض نزالًا لنيل أي استحقاق أو مكانة حظيت بها قديمًا.

ومع الأسف هذه الثقافة حُرفت، وزُيفت ومُزجت، ودمجت بما لم نسمع به في الأولين، خصوصًا في مطلع القرن الرابع الميلادي نتيجة فرض هيمنة الثقافة الرومانية القديمة، واعتلاء مفاهيم الذكورة والسيطرة الأبوية على المجتمع المصري التي أخذت في التزايد رويدًا رويدًا، حتى القرن السابع الميلادي وباتت تلك المفاهيم الملوثة فكرًا وقيمًا ومضمونًا عن المرأة هي والمجتمع المصري كنسيج العنكبوت كلما تخلصنا منها التصق بنا وتمكن من نسج خيوط أكثر قوة وأشد مما سبقها.

ومن هنا بدأت المرأة المصرية في عهد مظلم ليس بعهدنا وليس بديننا، ولم يولد بأرضنا ولكننا توغلنا في دروبه، وأصبح أي قبس من نور هو فتنة يراد بها إغواء نسائنا في نظر المجتمع.

إلى أن قررت المرأة المصرية في عام 1919 أن ترفع صوتها وتعلن عن وجودها، وتتمرد على هذا العهد البائد وتشعل أول شرارة في هذا الظلام الدامس، حينما شاركت أكثر من 300 سيدة في المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، ومن حينها باتت المرأة المصرية في نضال مُستميت على نيل حقوقها وربما استطاعت نيل بعض الاستحقاقات المبدئية في التعليم وبعض الأعمال البسيطة، وظلت بعيدة عن أي استحقاق سياسي حتى عام 1956 حينما سمح وأقر الدستور وقتها بالحق الانتخابي للمرأة المصرية لأول مرة، إلى أن تمكنت الرائدات المصريات الأوائل أمثال راوية عطية، وأمينة شكري من الوصول لكرسي البرلمان للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، واستمرت المرأة في مشوار نضالها النسوي طوال السنوات السابقة محققة إنجازًا هنا، أو تنال استحقاقًا هناك، وتصد هنا وتقاوم هناك ردًا على آلاف الحجج، والأسباب الواهية التي اختلقتها مقاومة السيادة الأبوية، والسلطة الذكورية التي تحاول أن تدافع على هيمنتها الزائفة على مدار عقود بائدة في التاريخ.

وتلك الرحلة الطويلة التي خاضتها النساء لنيل العديد من الاستحقاقات الحقوقية التي تتنوع ما بين الحقوق التعليمية والصحية، والوظيفية، والقانونية، والجسدية، والسياسية، والحماية من العنف بكافة أشكاله ساعدت فيها أيضا عوامل كثيرة ما بين تدخل من المجتمع المدني تارة بنضال موازٍ، وما بين إلزام دستوري تارة أخرى، وما بين تعهد حكومي وخطوات حثيثة تجاه قضايا المرأة.

إلى أن امتزجت كل هذه المساعي من كافة الأطراف ونضال النسوة مع وعي، وإيمان شديد من القيادة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم بأهمية دعم المرأة المصرية في كافة الأصعدة والمجالات، بشكل غير مسبوق واستطاعت المرأة في هذا العهد الذي أطلق عليه "العهد الذهبي" للمرأة المصرية، الوصول لمواقع صنع القرار وإثبات كفاءتها التي طالما حُوربت بها ومنع عنها كل حق مؤكد، واستحقاق بحجة الكفاءة، إضافة لطرح عدد من الاستراتيجيات القومية لدعم حقوقها ومكافحة العنف تجاهها، وتعديل عدد من القوانين بالأحوال الشخصية، والمواريث والجنايات وإطلاق عام كامل للمرأة للتركيز على قضاياها، وكذلك الاهتمام الواضح بالمرأة المعيلة.

وإن توغلنا قليلًا في الاستحقاقات الاستثنائية، فسنجد أعلى نسبة تمثيل برلماني للمرأة المصرية، ووزاري أيضًا بحقائب وزارية ومساعدين ومعاونين، بل ووصول المرأة لمنصة القضاء في كافة المحاكم إضافة للنيابة العامة، ومجلس الدولة واستطاعت المرأة صيد مناصب مهمة وجديدة عليها كمحافظين، ونوابهم ومعاونيهم، ونواب رئيس البنك المركزي ومجلس الشيوخ، إضافة لمهام استشارية رفيعة ومهمة للرئيس كمستشار الأمن القومي، كما وصلت لأول مرة لمنصب مساعد أول لرئيس الوزراء المصري.

وبما أننا في خضم فترة انتخابية واستحقاق رئاسي ووعود ما زالت موجودة لخريطة أفضل للمرأة المصرية في أعوامها القادمة، وأحلام قوية، ويقين راسخ لدى النساء أن عصرهن الذهبي لم ينقض بعد، بل هو قادم ومستدام في ظل قيادة أثبتت أنها قادرة بإرادة سياسية، وعزيمة وقناعة شخصية، على تغيير مسار حياة النسوة في مصر وكسر كل التوابيت الفكرية البالية التي عانت بسببها المرأة كثيرًا فيما سبق، وإعطائهن تأشيرة خضراء في كافة الاستحقاقات التي حجبت عنهم بتهاون سياسي واضح وتراخٍ في تنفيذ ما ألزمه الدستور، والقانون للنساء في مصر.

فهل يا ترى ستكون الفترة القادمة هي فترة تعلو فوق أمجاد الحضارة التي أوجدت الوزيرة "نبت "، ويتحقق الحلم بوجود "أول رئيسة وزراء مصرية"؟.

وهل ستتولى المرأة المصرية مناصب لم تصل لها من قبل، وهل سيخط حبرها على قرارات بمؤسسات لم يسمع رأي لهن فيها سابقًا؟

ولا عجب أن صدقنا أننا سنرى ذلك، فمن غيره قال وفعل دون تلاعب بالأحلام، وإسهاب بالوعود، ومن بحق سيجعلنا نصدق أنه يستطيع أن يرسي أمجاد الحضارة القديمة، ويجريها في مدن الجمهورية الجديدة بأكملها، إننا على يقين كنسوة أن عصرنا قد جاء، ولكنه لم ينته بعد، فما زالت للحلم بقية، وللتاريخ صفحات ستُكمل، وسنكون بإذن المولى عليها من الشاهدين، حين نخلد أسماء لرائداتنا الأوليات الحاليات، منهن والقادمات اللواتي ستلمع أسماؤهن دومًا في سماء الجمهورية الجديدة في العديد من المهن والمناصب للمرة الأولى في التاريخ المصري.