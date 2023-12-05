صوتك لمصر.. رجال الصناعة يدعون لدعم الرئيس فى الانتخابات: مصر قوية بقائدها المرشح

أكد عدد من الأحزاب أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

ونظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبرى أمين الصناعة والتجارة المركزى بالحزب، مؤتمرًا حاشدًا لإعلان دعم وتأييد رجال الصناعة والتجارة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وعرض المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الدولة فى قطاع الصناعة، وفيلمًا تسجيليًا آخر تضمن عرض قصص نجاح ٤ نماذج من رجال الصناعة، ممن استفادوا من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قطاع الصناعة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الدكتور سمير صبرى إن رجال الصناعة والتجارة حاضرون لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيكونون حاضرين أمام لجان الانتخابات لدعم الرئيس، مؤكدًا أن مصر قوية بقائدها، وفى الأزمات يظهر دورها الجلى.

من جانبه، أشار النائب محمد السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزى بالحزب، إلى أن الصناعة ملف شديد الأهمية ويعد ركيزة أساسية، خاصة فى وقت الأزمات، لافتًا إلى الطفرة الصناعية التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة وجيزة.

من ناحيته، أعلن النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزى بالحزب، عن أن كل من يحاول التآمر على البلاد وتعطيل مسيرة البناء والتنمية ستفشل مساعيه وسيكون رجال مصر الشرفاء الأوفياء والمخلصون له بالمرصاد.

بينما قال النائب هشام الحصرى، أمين الزراعة والموارد المائية بالحزب، إن صناع مصر هم حجر الزاوية الذى تعتمد عليه الدولة فى وقت الأزمات، مستعرضًا إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية حكمه فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة.

وطالب الشيخ أسامة قابيل، وكيل الأزهر الشريف، جموع المصريين، بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واختتم المؤتمر بعقد جلسة حوارية، ناقشت إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قطاع الصناعة، والتيسيرات والحوافز لتوطين الصناعة.

كما عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من ٥٠٠٠ مواطن، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قرية الواسطى بمركز الفتح.

وعرض المؤتمر مجموعة أفلام وثائقية عن أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم تحدث النائب المهندس ياسر عمر، أمين الحزب بأسيوط، عن أهمية المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، «حياة كريمة»، بقرى المحافظة، فضلًا عن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوى الهمم.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفظ أمن واستقرار مصر والتصدى للإرهاب واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

من ناحيته، أشار الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيما أوضح القس داود غيط، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بأبنوب والفتح، أن الشعب المصرى كله يقف صفًا واحدًا خلف القائد السيسى.

كما دعا النائبان أحمد حسين جودة واللواء يحيى كدوانى، عضوا مجلس الشيوخ، أهالى أسيوط، للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسى.

فى السياق ذاته، نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى محافظة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.