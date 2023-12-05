الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك،

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي خاصة مع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها السلوفينية تانيا فايون، قالت بيربوك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل لها الحق في حماية شعبها في إطار القانون الدولي، لكن الفيصل هو كيف تتصرف إسرائيل في هذه المرحلة الجديدة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن "إسرائيل عليها مسئولية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتخفيف من معاناة المدنيين وحماية السكان، ذلك أن عددا أكبر من اللازم من الفلسطينيين راحوا ضحية لهذا الصراع".

وتابعت بيربوك أنه يجري العمل "بشكل مشترك من أجل الوصول إلى هدنة جديدة"، مشيرة إلى أن الأمر الضروري بالدرجة الأولى هو حماية الناس.

في الوقت نفسه، أشارت الوزيرة الألمانية إلى الحاجة إلى "تدخل دول عربية بشكل يضمن عدم تواصل الخطر الأمني المستمر من جانب حماس على إسرائيل".

وقالت بيربوك، إن من المهم لهذا السبب أن يتم مرارا وتكرارا إظهار أفق سياسي لحل الدولتين.

وصرحت بيربوك، بأن مئات آلاف الأشخاص نزحوا إلى جنوب القطاع بناء على طلب إسرائيل "ولهذا السبب يجب أن يكونوا في أمان هناك في الجنوب".

وأردفت أن "إسرائيل تتحمل المسئولية حيال ضمان حصول الناس على فرصة للخروج من منطقة الخطر، ويجب ألا يقتصر هذا على الجانب النظري فقط بل يجب أن يكون هذا هو واقع الحال".

ورأت بيربوك، "أن استمرار إطلاق هجمات من جانب حماس على إسرائيل انطلاقا من البنية التحتية المدنية، لا يعفي إسرائيل من مسئولية التخفيف من المعاناة غير المحتملة في غزة وحماية السكان المدنيين من أطفال وعائلات"، وطالبت بيربوك باستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في شمال غزة.

من جانبها، قالت فايون وفقا للترجمة الرسمية، إنها أشارت إلى الموقف الكارثي في غزة في مجلس الأمن وإلى حقيقة أن الناس ليس لديها مكان يستطيعون الذهاب إليه، وأردفت، "هذا بحق قدر من الكارثة أستطيع أن أقول عنده إن العالم رسب فعليا في اختبار الإنسانية".

وبعكس بيربوك، طالبت فايون بوقف إنساني دائم لإطلاق النار، وأعربت عن شعور بلادها بالقلق البالغ "بسبب الانتهاكات الإنسانية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في غزة" من جانب إسرائيل.

ودعت فايون الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى القيام بدور أقوى.

الخارجية الألمانية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل غزة

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