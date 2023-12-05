الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران ووفد الحملة الرسمية

فريد زهران
فريد زهران

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المرشح الرئاسي، السيد فريد زهران، ووفد زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بقيادة المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ومستشار المرشح الرئاسي، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

تفاصيل الزيارة

تضمنت الزيارة كلمة المرشح الرئاسي فريد زهران، حيث أثنى فيها على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية مصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري، تلاها العديد من الكلمات من الوفد، الخاص بالحملة.

وفي كلمته، قدم غبطة البطريرك تعريفًا شاملًا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع، وفخره بأبنائها في كل مكان، كما شجع غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وكان قد استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد مطارنة بعض الكنائس الكاثوليكية بإفريقيا، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك، والشماس جواو دوس سانتوس.

الدكتور فريد زهران الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران الكاتب فريد زهران المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران

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