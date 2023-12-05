الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة فتح: الاحتلال لا يريد سلطة وطنية فى فلسطين

الدكتور جمال نزال
الدكتور جمال نزال

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

وأضاف متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، للقاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة والاحتلال يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة، ما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين.

حركة فتح الإسرائيلي فلسطين

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