الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبدالجليل حنجل، إن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية، وهناك إصابات خطيرة للغاية، فضلًا عن استمراره استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات.

وقال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، إن هناك21 سيارة إسعاف فقط من أصل 54 تعمل في قطاع غزة، فضلًا عن استمرار أزمة نقص الوقود، والذي يقوض عمل سيارات الإسعاف في مختلف المناطق.

وكشف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 5 مسعفين من طواقهم الطبية، فضلًا عن إصابة 26 آخرين إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وطالب متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني بتدخل عاجل لفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن الهلال يعمل على توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع.