حركة فتح: مصر نجحت فى ردع إسرائيل ومنعها عن التهجير القسرى للفلسطينيين

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن رفض التهجير القسري للفلسطينيين واعتباره خطا أحمر يأتي في صالح القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وأكد متحدث حركة فتح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها عن المضي قدما في التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، للقاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة والاحتلال يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين.