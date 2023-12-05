الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور على مساحة 10 أفدنة

إنشاء جامعة بنها
إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور علي مساحة 10 أفدنة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية وتخصيص مساحة 10 أفدنة من أرض مقر الجامعة الحكومية بالعبور لإنشاء الجامعة التكنولوجية عليها.

وأشار رئيس جامعة بنها، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجامعة تبنت فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

ولفت إلى حرص جامعة بنها علي مواكبة التغييرات والتطورات التي تحدث في قطاع التعليم إيمانا منها بدورها بالارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، وسعيها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة التكنولوجية الجديدة سوف تضم كليتين هما كلية التكنولوجيا الصناعية وتضم عدد من البرامج وهم " برنامج تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وبرنامج تكنولوجيا الأثاث،  وبرنامج تكنولوجيا الموضة،  وبرنامج تكنولوجيا الميديا الرقمية، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الرقمي، وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وبرنامج تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وبرنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تكنولوجيا سباكة المعادي ".


وكذلك كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وتضم "برنامج تكنولوجيا المعلوماتية الطبية، وبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية".

كما واصلت جامعة بنها من تتظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي نقباس وكفر العرب وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية 

وشارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة  ، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية وتم الكشف علي 711 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانًا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الجامعة الاهلية جامعة بنها التكنولوجية محافظة القليوبية

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