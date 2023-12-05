وكيل تعليم دمياط يكرم سباح من ذوي الهمم

استقبل اليوم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، البطل المصري ابن دمياط "عمر مشرف" وأسرته بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وسعاد عبد العزيز مديرة مدرسة الإيمان الخاصة بدمياط.

وهنأ وكيل الوزارة البطل المصري السباح الذي مثل مصر والعرب وإفريقيا في أول بطولة العالم لسباحة الزعانف البارالمبية في إيطاليا.

وأشاد وكيل الوزارة بإرادة البطل عمر مشرف صاحب الثلاثة عشر عامًا وإصراره وعزيمته للحصول على المركز الأول على مستوى العالم، حيث حصد أربع ميداليات ذهبية في ١٠٠ متر نونو و١٠٠ متر مزدوج و٥٠ متر مونو و٥٠ متر مزدوج.

وأهدى "وكيل الوزارة" شهادة التميز والتفوق الرياضي من مديرية التربية والتعليم للبطل المصري ابن دمياط، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إن الدولة ترى في عمر مشروع صناعة بطل بارالمبي جديد، مثنيًا على دعم الوالدين المستمر منذ ولادته وتحفيزه وتشجيعه للحصول على أرقى البطولات العالمية.

وقال عمر مشرف إنه يشكر والديه الذين دوماً ما أكدوا له أنه بطل وأنه يستطيع أن يحقق المستحيل، مضيفاً أنه عندما قرر أن يمارس السباحة كان يراها رياضة ممتعة في البداية، ومن ثم قرر أن لا يكون فقط ممارساً بل أن يحقق بطولات مستمرة وألا يقف سقف طموحه.

وحصل عمر مشرف وهو سباح بارالمبي على 4 ميداليات متنوعة، عبارة عن 50 متر زعانف مزدوجة و50 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجة و100 متر زعانف مونو.