الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

10 بطولات ومليون دولار.. شروط الزمالك فى المدير الفنى الجديد

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

وضع مسئولو نادي الزمالك  بعض الشروط المهمة في اسم المدرب الأجنبي الجديد بعدما تلقت الإدارة ترشيحات لعدد كبير من المدربين الأجانب في الفترة الماضية وسط المفاضلة بين بعض الأسماء لاختيار الأفضل لتولي تدريب الفريق.

وجاءت أبرز الشروط التي وضعها مسئولي الزمالك في تواجد مدرب سبق له حصد ما لا يقل عن 10 بطولات في آخر 15 سنة له إلى جانب الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار بجانب تواجد مساعد مصري معه في الجهاز الفني إلى جانب تواجد مديرًا للكرة في الجهاز أيضًا.

ويرغب مسئولو الزمالك في الوصول إلى أفضل اسم خلال الفترة الحالية وعدم التسرع في ملف المدرب الجديد خاصة وأن الفريق مر بتجربة لم تكن موفقة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضرورة تواجد إسم قوي في الوقت الحالي.

كما يرفض مسئولو الزمالك فكرة المغالاة في الطلبات المالية للمدرب الجديد حتى لا تتكبد خزينة النادي مبالغ كبيرة في الوقت الذي يمر به النادي بازمة مالية في الوقت الحالي.

الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة ساجرادا 

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من عمر عبدالقادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه سليمان بشير مساعدا أول، وعلي محمد مهاد مساعدا ثانيا، وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبدالله محمد مراقبًا للحكام.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

شروط الزمالك فى المدير الفنى الجديد المدير الفني للزمالك معتمد جمال الزمالك موعد مباراة الزمالك وساجرادا

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