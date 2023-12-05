الفصائل الفلسطينية تعلن قصف آلية للاحتلال فى خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف آلية للاحتلال الإسرائيلي قرب مخبز العودة شرق خان يونس، وذلك بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن قضائها على عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

فيما أكدت استهداف 5 دبابات للاحتلال و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

ضربات صاروخية على تل أبيب وأسدود وغلاف غزة

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، الأحد، باستهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.