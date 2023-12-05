الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هذا ما يحدث في جسمك عند تناول أوراق النعناع في الصباح الباكر

النعناع
النعناع

لا يعلم الكثير منا الفوائد العديدة التى تعود علينا عند تناول ورق النعناع فى الصباح الباكر، لذا لا يهتم معظمنا بالقيام بهذا الأمر، ولكن مع معرفة مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناول ورق النعناع حتما سيهتم الكثير منا بتناوله على معدة خاوية.

فكما جاء في موقع "هيلث داى"، فهناك مجموعة من الفوائد التى تعود على الجسم من تناول ورق النعناع والتى يتمثل أهمها فى، يمنحك ورق النعناع من الألياف 1 جرام، ومن فيتامين  12% من الحاجة اليومية، ومن الحديد 9% من الحاجة اليومية، ومن المنغنيز 8% من الحاجة اليومية، ومن الفوليك أسيد أو الفوليت 4% من الحاجة اليومية.

ورق النعناع

كما يعمل تناول ورق النعناع على التخلص من مشاكل الهضم التى قد يعانى منها الكثير، فيساعد على تنظيم عملية الهضم، إلى جانب ذلك له دور فعال فى التخلص من السموم الموجودة في الجسم نظرا لانه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، لذا فأن تناوله صباحا سيساعدك على تنظيف القولون والتخلص من النفايات.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول ورق النعناع صباحا سيساعد في تحسين وظائف الدماغ، إلي جانب ذلك فإن استنشاق  رائحة النعناع لمدة خمس دقائق يحسن الذاكرة بشكل ملحوظ، إلى جانب ذلك يساعدك فى تحسين حالتك المزاجية، ويخلصك من التوتر والقلق، فأن النعناع له خواص مهدئة كثيرة لذا من الأفضل تناول أوراق النعناع.

كما يعمل تناول ورق النعناع فى الصباح الباكر على التخلص من نزلات البرد، فإن مركب المنثول الموجود في النعناع وزيت النعناع له دور كبير رفع كفاءة جهاز المناعة ومقاومة البرد واحتقان الحلق فيمكنك تناوله كمشروب صباحي للقضاء على بحه الصوت في الصباح الباكر.

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