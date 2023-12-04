رامى عاشور: إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة نتيجة استمرار عدوانها الغاشم

قال د.رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الكيان الصهيوني قام باختراق الهدنة من خلال تنفيذ كثير من العمليات العدوانية بحق الفلسطينيين.

الحرب بفلسطين

أضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الحرب في فلسطين ستعود سلبًا على الجانب الأمريكي، حيث هذه الحرب ستتيح الفرصة كاملة أمام القوى الدولية الأخرى غير الولايات المتحدة من التواجد في منطقة الشرق الأوسط مثل التدخل الروسي أو الصيني، لذا يمكن القول إن استمرار الحرب في فلسطين سيؤدي إلى تكبد الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الخسائر الاستراتيجية والمالية.

خسائر الكيان الصهيوني

أضاف أن 14% من القوى العاملة في إسرائيل تم التحاقها بالجيش من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف الكيان الصهيوني، لهذا إسرائيل ليس من صالحها استمرار الحرب لفترة زمنية طويلة، حيث تتكبد إسرائيل الكثير من الخسائر الاقتصادية بسبب الأحداث في غزة، ويمكن التأكيد على أن تل أبيب ستقوم الفترة المقبلة بعمل الكثير من الهجمات العنيفة على الجانب الفلسطيني لمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافها خلال فترة وجيزة.