سوليفان: إسرائيل لديها مسئولية حماية المدنيين وسنحرص على استمرار المساعدات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن الهدنة الإنسانية في غزة انتهت، الجمعة، مؤكدًا أنه سيتحدث مع المسئولين الإسرائيليين حول ما سيفعلونه حول حماية المواطنين.

سنحرص على استمرار المساعدات

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن إسرائيل قامت بخطوات حددت فيها المناطق التي ستقوم بضربها، وسنحرص على استمرار المساعدات حتى يتلقاها المواطنون في حالة نزوحهم وسنراقب الوضع.

وزعم أن إسرائيل لديها الحق في القضاء على قادة حماس ولديها مسئولية حماية المدنيين، وهذا ما تنطوي عليه المحادثات التي يجريها معهم.