الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سوليفان: إسرائيل لديها مسئولية حماية المدنيين وسنحرص على استمرار المساعدات

جاك سوليفان
جاك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن الهدنة الإنسانية في غزة انتهت، الجمعة، مؤكدًا أنه سيتحدث مع المسئولين الإسرائيليين حول ما سيفعلونه حول حماية المواطنين.

سنحرص على استمرار المساعدات 

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن إسرائيل قامت بخطوات حددت  فيها المناطق التي ستقوم بضربها، وسنحرص على استمرار المساعدات حتى يتلقاها المواطنون في حالة نزوحهم وسنراقب الوضع.

وزعم أن إسرائيل لديها الحق في القضاء على قادة حماس ولديها مسئولية حماية المدنيين، وهذا ما تنطوي عليه المحادثات التي يجريها معهم. 

جاك سوليفان إسرائيل مسئولية حماية المدنيين استمرار المساعدات الهدنة الإنسانية غزة

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