الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سند البلد.. مشاهد مهمة من واقع «اصطفاف»المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

سند البلد
سند البلد

انتهت عملية تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بعد استمرارها على مدار ٣ أيام، شهدت العديد من المشاهد المهمة، أهمها الإقبال الكبير من جانب كل الجاليات المصرية فى الخارج بـ١٣٧ مقرًا للسفارات والقنصليات داخل ١٢١ دولة.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجح المصريون فى الخارج، ومنذ حصولهم على الحق فى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، فى المشاركة بـ٣ استحقاقات رئاسية انتخابية على مدار أعوام: ٢٠١٢، و٢٠١٤، و٢٠١٨، وكانت هذه الانتخابات هى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى الرابع لهم.

ويتوقع العديد من المراقبين للمشهد الانتخابى أن تكون هذه الانتخابات هى الأكثر مشاركة وإقبالًا من جانب المصريين فى الخارج، حيث كانت انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤ هى الأعلى من خلال ٣١٨ ألف صوت انتخابى، ثم انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢ بـ٣١٤ ألف صوت، ثم انتخابات عام ٢٠١٨ بـ١٥٧ ألف صوت.

وكان من المعتاد أن تكون الدول العربية وتحديدًا السعودية والكويت والإمارات الأكثر إقبالًا من جانب المواطنين فى الانتخابات، نظرًا لوجود عدد كبير من المصريين هناك، إلا أن انتخابات ٢٠٢٤ شاهدة على ظاهرة جديدة، وهى الإقبال الواسع فى الدول الأوروبية من جانب الجاليات المصرية المختلفة للتصويت فى هذا الاستحقاق الانتخابى، وهو ما تمت رؤيته فى العديد من الدول مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وغيرها، رغم صعوبة الأحوال الجوية هناك.

أداء مبهر للوطنية للانتخابات والبعثات الدبلوماسية

ضرب أعضاء البعثات الدبلوماسية فى السفارات والقنصليات، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، مثالًا رائعًا فى التنسيق المشترك فى إدارة عملية تصويت المصريين فى الخارج على مدار أيام التصويت، من خلال العمل على تذليل كل العقبات، وتقديم مختلف التسهيلات حتى يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وشهدت أيام التصويت متابعة لحظية من جانب الوطنية للانتخابات لما يحدث داخل السفارات والقنصليات، بالإضافة لعقد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، يوميًا، عدة مؤتمرات صحفية على الهواء مباشرة، يتواصل خلالها مع السفراء فى مختلف دول العالم لإطلاع الرأى العام على كل التطورات فى العملية التصويتية، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، وتذليل أى عقبات قد تواجه العملية التصويتية.

كما استخدمت الهيئة الوطنية للانتخابات أجهزة وبرامج جديدة فى العملية الانتخابية، التى من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، وذلك من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة داخل الهيئة، والتى كانت مهمتها تقديم كل أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وتأتى كل تلك الخطوات، بالإضافة إلى تأكيد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات على كل السفراء بفرز أصوات الناخبين داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، دون الإعلان عن أى نتائج أو إحصائيات، خاصة أن تلك المهمة هى مهمة أصيلة طبقًا للقانون للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ستعلن عنها مع نتائج الانتخابات فى الداخل.

الأجواء الاحتفالية 

تحولت العملية الانتخابية إلى أجواء احتفالية فى محيط السفارات والقنصليات بالعديد من دول العالم، حيث احتفل المصريون وأسرهم من خلال رفع علم مصر وتشغيل العديد من الأغانى الوطنية والتقاط الصور التذكارية المختلفة.

كما حرص العديد من أعضاء الجاليات المصرية على الذهاب بصحبة أسرهم وأولادهم للمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى والتعبير عن حبهم لوطنهم، وممارسة حقهم الدستورى والقانونى. وأكد العديد من أعضاء الجاليات أن مشاركتهم فى التصويت مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأى العام العالمى بأن المصريين حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

غرف عمليات المرشحين 

شكلت الحملات المختلفة للمرشحين الأربعة فى الانتخابات الرئاسية غرف عمليات مركزية لرصد ومتابعة عملية تصويت المصريين فى الخارج على مدار أيام التصويت الثلاثة، وأشادت كل الحملات بأداء البعثات الدبلوماسية، وكذلك حياديتها وعدم رصد أى خروقات انتخابية.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عدم رصدها أى مخالفات أو ما يعوق العملية الانتخابية، حيث كانت على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية فى بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أشادت حملة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بما وصفته بالملحمة التى سطرها أبناء مصر بالخارج، والإقبال على عملية التصويت، وكذلك حيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

وأكدت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج استكملت مهمتها فى المتابعة، مشددة على أنها لم تتلق أى شكاوى أو ترصد أى خروقات تعوق سير عملية التصويت. وأيضًا ذكرت حملة المرشح فريد زهران أن غرفة عمليات الحملة تابعت من خلال المندوبين الموجودين فى مراكز الاقتراع بكل دول العالم إجراءات التصويت، وتلقت عددًا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين، ونوهت بأنه لم يرد إليها أى تجاوزات، وهو ما أشادت به الحملة.

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