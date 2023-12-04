الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

على هامش فعاليات EDEX 2023.. وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة الوفود العسكرية

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة الوفود العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق راكوتواريجونا جوسوا وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفن رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية (EDEX  2023 )، الذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى، وثاندى روث موديسى وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى المجالات الدفاعية والعسكرية كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

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