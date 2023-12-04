الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان علي 1251 مواطن ضمن قافلة طبية بمركز السادات

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت  مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بالسلام مركز السادات، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.

وانطلقت القافلة برعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على 10 عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، اسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1251) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (265) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (109) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (24) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (8) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

صحة المنوفية قافلة مجانية مركز ومدينة السادات قافلة طبية علاجية الكشف على الأسر الأولى بالرعايه

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