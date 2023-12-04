الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران تنشر ملاحظات على انتخابات الرئاسة بالخارج 2024

فريد زهران
فريد زهران

أكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن غرفة عمليات تصويت المصريين في الخارج تابعت على مدار الساعة عملية الاقتراع التي استمرت أيام "الجمعة والسبت والأحد" التي بدأت- حسب توقيت القاهرة- في نيوزيلاندا الساعة 12 مساء الخميس 22 نوفمبر، وانتهت الساعة 7 صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر في الساحل الغربي لأمريكا وكندا.

وقد تنوعت المتابعة ما بين رصد شكاوى من المواطنين أو أي مخالفات وكذلك معدلات التصويت والإقبال.

وقد لخصت غرفة العمليات ملاحظاتها فيما يلي:

كان من الممكن زيادة عدد الناخبين بعدة وسائل كالتالي: 
- زيادة عدد مراكز الاقتراع خاصة في البلاد كبيرة المساحة مما يصعب عليه الانتقال إليها بيسر. 
- استخدام التصويت بالبريد كما حدث في انتخابات سابقة. 
- زيادة الترويج والدعاية للعملية الانتخابية إجمالا سواء في الداخل أو الخارج. 
- علاج ظاهرة عامة وهي شعور متنامي لدى المصريين بعدم الجدوى واليأس والإحباط. 

ودعت كافة أجهزة الدولة لدراسة أسباب عزوف المصربين عن المشاركة، والعمل على تحفيز المواطنين على المشاركة من خلال عملية إصلاح سياسي شامل. 
وقالت إن بعض مظاهر الاحتفال والدعاية لأحد المرشحين والتي أعلنت الهيئة أنه كان خارج مراكز الاقتراع في أراض أجنبية ليس لهم سلطة عليها، الأمر الذي نرجو ألا يتكرر في عملية التصويت في الداخل، وطالب أيضا بزيادة المدد المتاحة للمرشحين وحملاتهم في الإعلام؛ مما قد يسهم في نسب مشاركة أفضل. 

وأكد أن المتابعة الجيدة للهيئة الوطنية للانتخابات لعملية الاقتراع في كافة البلاد ومتابعتهم أيضا لغرف عمليات المرشحين والتفاعل مع ملاحظاتهم، الأمر الذي يستحق الإشادة. 

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