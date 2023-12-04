تشكيل الهلال السعودي أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

كشف البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة ناساجي الإيراني، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا، فتُقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN AFC 2، SSC 1 HD.

تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة صالح الشهري لخط الهجوم، فيما يجلس الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: حبيب الوطيان - أبو راسين - خليفة - جحفلي - ناصر الدوسري - عبد الإله المالكي - مصعب - محمد القحطاني - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ألكسندر ميتروفيتش

ترتيب الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يتواجد ناساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

كانت مباراة الهلال وناساجي التي أُقيمت في الجولة الثانية بإيران، قد انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان الهلال قد انتصر على غريمه النصر بثلاثية نظيفة، في ديربي الرياض، بالدوري السعودي.