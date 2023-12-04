الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستخدم "أسلحة محرمة" دوليًا فى غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي مستمر

أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها.

أضاف شلالدة، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية ببرنامج "مطروح للنقاش"، أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في قطاع غزة، ما يستوجب محاسبتها.

وطالب الوزير الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن ما يتعرض له سكان القطاع لا يوصف سوى بالإبادة الجماعية.

وزير العدل الفلسطينى القاهرة الإخبارية قطاع غزة محمد شلالدة وزير العدل الفلسطيني أسلحة محرمة إسرائيل

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