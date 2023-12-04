تسليم 11 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا في محافظة دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، معرض الأسر المنتجة الذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وشيماء عبد المعطى مدير المديرية وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.

وتفقدت المحافظ أروقة المعرض الذى شارك به ١٥ عارضا من السيدات وذوى الهمم واللاجئين وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل ومنتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وخلال التفقد، حرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع العارضين، مشيدة بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة.

وأكدت أن هذا المعرض يجسد عدد من المحاور التى تنتهجها الدولة المصرية لرعاية الموهبين ودعم المنتجين وتحقيق الاستثمار الأمثل فى الأفراد وأيضًا دمج ذوى الهمم واللاجئين فى المجتمع وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشددة على حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع والمنتجين وأيضًا فتح مجالات تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم، حيث أعلنت عن خطة المحافظة بإطلاق دورات لتدريب السيدات من أبناء المحافظة واللاجئين بمجالات ريادة الأعمال والمجالات التسويقية.

كما أشادت محافظ دمياط بالجهود التى حققتها مديرية التضامن الاجتماعي من خلال هذا المعرض وأيضًا توزيع مشروعات تنموية صغيرة على المستفيدين لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، كما ثمنت الجهود التى تقوم بها الرائدات الريفيات لدعم الأعمال لخدمة المجتمع وتوعية السيدات بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والبناء ورسم مستقبل مشرق لوطننا الغالى.

فيما وقد شهدت الدكتورة منال عوض فعاليات تسليم أوراق مشروعات تنموية لعدد ١١ مستفيدا من الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيديو تعريفى عن مجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة.