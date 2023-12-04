الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: فلسطين تتعرض لـ"إبادة جماعية" على الهواء مباشرة

غزة
غزة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن فلسطين تتعرض لحرب إبادة جماعية والدم الفلسطيني يسيل على الهواء ولا تتوفر إرادة دولية حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي.

أضاف دولة، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملة التهجير القسري، فالاحتلال يدفع الشعب بالنزوح الداخلي نحو الجنوب ورفح، لتحقيق مخططه بنكبة جديدة رغم الرفض العربي والدولي.

وواصل:"هناك خشية حقيقية من أن يتم التهجير القسري تحت وطئة النار والمجازر، فالشعب الفلسطيني وقف ثابتا في وجه مخططات التهجير، واختار أن يصمد في أرضه وأن يستشهد ويموت على أن يرحل، لكن مخطط التهجير مازال قائمًا".

ولفت إلى أن مساحة غزة 555 كيلومتر مربع، واليوم مساحتها 364 كيلومتر، وهى أصغر بقعة جغرافية بها كثافة سكانية، وتتعرض للتقسيم واقتطاع مناطق عازلة.

وأردف:"أمريكا تقول إنها ضد إعادة الاحتلال والتهجير، لكن موقف الاحتلال عدواني وتدمير وإنهاء للدولة الفلسطينية، الموقف الامريكي نظريا يقول يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية، لكن فعليا يشكلون الدعم الأساسي للاحتلال في عدوانه، وواشنطن تتحدث خطابا للاستهلاك الداخلي بعد الضغط الشعبي الأمريكي".

وأكد أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة، بدأوا بالشمال بزعم أن المقاومة موجودة في الشمال، وجعلوا الفلسطينيين ينزحون للجنوب، هدموا المساجد والكنائس والمشافي لم يبقوا أي مظاهر في الشمال، ويقولون إن المركز في الجنوب ويستهدفون الجنوب.

وتابع: "أي مجزرة ستدفع شعبنا للهجرة تحت وطئة المجازر".

ولفت إلى أن بعض الدولة الأوروبية اضطرت لتغيير خطابها بسبب الضغط الشعبي، لأنهم أدركوا أن لغة القوة لا يجلب حلًا، الكل يدرك أن الحل يكمن في مسار سياسي حقيقي، لكن الاحتلال لا يلتفت إلى هذه الأصوات والمجتمع الدولي لا يضغط على الاحتلال.

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فتح إبادة جماعية القاهرة الإخبارية الاحتلال التهجير

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