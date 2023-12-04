الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التفاصيل الكاملة للعناية بالأظافر وكيفية التعامل معها

الاظافر
الاظافر

لا يعلم الكثير منا الأسباب التي تؤدى للإصابة بتلف الأظافر والتعرض للإصابة بكسرها باستمرار، بالإضافة إلى ذلك فتصاب كثير من الفتيات بتغير لون الأظافر،  ولا يعلموا ان هناك مجموعة من الاسباب الرئيسية وراء تعرضهم للاصابة بمشكلات فى الاظافر، ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بمشاكل الأظافر وكيفية التعامل معها لحلها.

احذر استخدام طلاء الأظافر يؤثر بالسلب على صحتهم

فكما جاء فى موقع هيلث، فهناك مجموعة من الاسباب وراء تلف الاظافر المستمر والتي تأتي على رأسها وضع المانكير على الاظافر لفترات طويلة دون ازالتها حتي وان كنت ممكن يحب وضع المانكير باستمرار يجب الحرص على إزالته من حين الى اخر وذلك لجعل الاظافر تتنفس فالأظافر بحاجة الى التنفس.
 

تعرف على طريقة الصحيحة لتقليم الاظافر

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن من ضمن الاسباب وراء التعرض لمشاكل فى الاظافر هو عدم استخدام المبرد باستمرار لبرد الاظافر، فيجب الحرص على برد الاظافر بدلا من استخدام اى اداة اخرى لقصها وذلك حتي لا يتم ضعف قوة الاظافر وبالتالى التعرض لضعف الأظافر.

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احترس من الخطوط البيضاء الموجودة على الاظافر تنذرك بمشكلة صحية خطيرة

ومن ضمن المشكلات التي قد تظهر على اظافرك هي مشكلة تقعر الاظافر وتغير شكلها ويكون ذلك بسبب نقص الحديد في الجسم ففقر الدم قد ينتج عنه مشكلة تقعر الاظافر وتغير لونها وكذلك وجود بعض الخطوط البيضاء على الاظافر وفي تلك الحالة يجب الحرص على إجراء التحاليل الطبية والتأكد من الانيميا ومحاولة معالجة الامر.
 

وكما جاء فى الموقع، فيجب الحرص على تنظيف الاظافر باستمرار ووضع مقوي اظافر عليها من اجل الحفاظ على سلامتها وعدم استخدام مواد الطلاء بشكل مستمر حتي لا يتسبب في تلفها، الى جانب ذلك استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند لترطيب الاظافر خاصة فى فصل الشتاء.


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