الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومي للجودة" يمنح 17 موظفا بـ"مياه مطروح" الدبلومة المهنية في إدارة الجودة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

منح المعهد القومي للجودة 17 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، الدبلومة المهنية في إدارة الجودة، وذلك بعد اجتيازهم الامتحان النهائي بنجاح.

 تأهيل الكوادر البشرية

وقال الدكتور مهندس محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة، إن هذه الدبلومة تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات عملهم وتحسين الأداء والإنتاجية والكفاءة ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأضاف أن المعهد يقدم هذه الدبلومة بالتعاون مع الهيئة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO)، والتي تمنح شهادة معتمدة دوليا للمتدربين الناجحين.

نشر ثقافة الجودة والتميز

وأشاد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالجهود التي يبذلها المعهد القومي للجودة في نشر ثقافة الجودة والتميز وبالتعاون البناء بين الجهتين لتطوير العملية الإدارية والفنية بالشركة، موضحا  إن الشركة تسعى إلى تطبيق مبادئ الجودة في جميع أنشطتها ومشروعاتها وتحقيق الاعتمادية والموثوقية في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الامن للمواطنين والحفاظ على البيئة والموارد المائية.

وأعرب المتدربون الحاصلون على الدبلومة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز، وعن امتنانهم للمعهد القومي للجودة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على توفير هذه الفرصة التدريبية لهم، وعن حرصهم على تطبيق ما تعلموه من مهارات ومعارف في مجال الجودة.

مناقشة سبل تحسين جودة المياه

من جانبة عقد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والدكتور مهندس محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة اجتماعا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين المعهد والشركة القابضة في مجالات تحسين جودة المياه والصرف الصحي وتطبيق المعايير الدولية والوطنية في هذا القطاع الحيوي. 

تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والبحثية


وأكد الدكتور عتمان على دور المعهد في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والبحثية للشركات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والمساهمة في رفع كفاءة العاملين وتطوير الأنظمة والمعدات والمنشآت. 
وأشاد المهندس ممدوح رسلان بالجهود التي يبذلها المعهد في دعم الشركات والتعاون في البرامج الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الجودة، وبالإنجاز الذي قامت به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في دعم العاملين بالشركة للنهوض بالشركة وتحسين الأداء والإنتاجية والكفاءة، واتفق الحاضرون على تعزيز التعاون بين المعهد والشركات لتنفيذ خطة عمل مشتركة في مجالات الجودة.

المعهد القومى للجودة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح مطروح مياة مطروح الدبلومة المهنية

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