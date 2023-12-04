الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تودّع كاهنًا من إيبارشية طموه

الأنبا صموئيل
الأنبا صموئيل

ودّعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص سليمان رزق، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بجرزا، مركز العياط التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر قارب ٧١ سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٣ سنة.

القمص سليمان رزق 

ولد القمص سليمان رزق يوم ١٥ فبراير ١٩٥٣، وسيم كاهنًا في ٣١ مارس ٢٠٠١، ونال رتبة القمصية يوم ٦ يونيو ٢٠١٥.

وستقام صلوات تجنيزه اليوم بكاتدرائية الشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبى سيفين بطموه (مقر المطرانية) بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص سليمان رزق، ملتمسا عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

للاستفادة من الخبرات الرعوية

واستقبل نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، بدير القديس الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، ويترأس الوفد نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق ومدير الكلية الإكليريكية به، والأب الراهب القس أرساني المحرقي، وكيل الكلية.

ونظّم اللقاء طلبة الفرقة الرابعة بالكلية تحت عنوان اليوم الإكليريكي السابع "الروحانية الأرثوذكسية".

ويأتي هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية في كل فروع الخدمة والتدبير الكنسي المقدمة من إيبارشية منفلوط، حيث قدّم آباء الإيبارشية خبراتهم الرعوية المتعددة.

كما تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا بيجول بعنوان "صفات الطالب الإكليريكي"، وكلمة ألقاها نيافة الأنبا ثاؤفيلس بعنوان "العبد الصالح"، وكذلك مجموعات عمل تم فيها طرح ومناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة.

رحيل كاهن رحيل كاهن بالعياط رحيل كاهن بطموه القمص سليمان رزق مقر المطرانية

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