الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: معرض إيديكس 2023 يؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" يؤكد حرص الدولة المصرية على التعرف على أحدث ما تقدمه الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا العسكرية في العالم.

 الثقة الدولية فى الأمن المصرى

وأوضح غنيم، في تصريحات له اليوم، أن المعرض جاء فى ظل ظروف وتحديات صعبة، وهناك اهتمام واضح بالجانب الذى قدمته شركات عالمية ومجموعات عسكرية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وهناك ثقة دولية في الأمن المصري بالرغم من الأحداث والتطورات الدولية على الحدود، ومن ثم فإن إقامة المعرض تؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة المصرية.

يضم المعرض منتجات أكثر من 350 شركة من 42 دولة

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "المعارض العسكرية بشكل عام هى معارض نوعية تشارك فيها جهات ذات طبيعة خاصة، وهى شركات التصنيع العسكري العالمية والإقليمية والمحلية، ويضم المعرض منتجات أكثر من 350 شركة من 42 دولة، من كبريات دول العالم المنتجة للأسلحة والمنظومات العسكرية وما يرتبط بهذه الصناعة من منتجات أخرى ذات طبيعة مدنية، أو مجالات مثل مجال الاتصالات والاستخبارات".

أحمد نويصر: معرض إيديكس 2023 بمثابة إنجاز ضخم للجمهورية الجديدة

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اقتصادية النواب: إيديكس 2023 محطة مهمة للتعرف على مستوى التقدم في الصناعات الدفاعية عالميا

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن الدولة المصرية تمتلك قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية الأمن القومي والسيادة المصرية، ولها تاريخ مشرف من التضحيات والعطاء، ومن ثم الجيش المصرى يمثل صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومصر حجر الزاوية للمنطقة فى مختلف القطاعات.

إيديكس 2023

وتنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
ويضم معرض "إيديكس" 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

للصناعات الدفاعية والعسكرية الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إيديكس 2023 الرئيس السيسي شرم الشيخ

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