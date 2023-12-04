هكذا ظهرت حلا شيحة في جنازة أشرف عبدالغفور

شاركت الفنانة حلا شيحة في تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور التي أقيمت منذ قليل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد مرافقة شقيقها هنا شيحة وذلك المواساة النجمة ريهام عبد الغفور في مصابها الأليم.

وكان ظهور حلا شيحة هو الأول لها عقب إعلانها العودة من جديد للتمثيل بعد طلاقها من الداعية معز مسعود.

ومن المقرر أن تشارك حلا شيحة في بطولة مسلسل حق عرب للفنان احمد العوضي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتسعى حلا شيحة حاليا لتسوية اوضاعها بنقابة المهن التمثيلية للحصول على التصاريح اللازمة عودتها مرة أخرى للمشاركة في الأعمال الفنية.

جنازة اشرف عبد الغفور

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة أشرف عبد الغفور منهم أحمد بدير، ميرفت أمين، بشرى، حنان مطاوع، وفاء عامر، أحمد السعدنى، سيد رجب، داليا البحيرى، دينا الشربينى، عمرو محمود ياسين، محمود الحدينى، محمد محمود عبد العزيز، نهال عنبر، محمد الصاوى، فتوح أحمد، والمخرج أحمد صقر الإعلامى عمرو الليثى، لقاء سويدان، ايهاب فهمى، محمد أبو داود، والفنان محمد على رزق، والمخرج أشرف فايق وآخرين.

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلًا من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.