بعد تهديدات الفيفا.. جمال محمد على يقترب من منصب المدير الفنى للجبلاية

استجاب مسئولو اتحاد الكرة لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن تعيين مدير فنى جديد للاتحاد خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، حتى لا يتم حجب الدعم المخصص من قبل فيفا للجبلاية المخصص لهذا الشأن.

ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لحسم اسم المدير الفني الجديد للجبلاية، خوفا من تنفيذ تهديدات فيفا وحجب الدعم المخصص للادارات الفنية وتطوير المنتخبات على مستوى إفريقيا.

ويفاضل رجال الجبلاية بين عدة أسماء لهذا المنصب من بينهم هاني رمزي، والدكتور جمال محمد على والدكتور محمود سعد الذى كان يشغل نفس المنصب قبل توجيه الشكر له والاستعانة بخدمات البرتغالى نيلو فينجادا.

مدير فني مصري

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن هوية المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري، مؤكدا رغبة رجال الجبلاية فى الاستعانة بمدير فنى مصرى فى هذا المنصب وعدم التفكير فى اسناد تلك المهمة لمدير فنى أجنبى كما كان فى عهد اللجنة الثلاثية.

وأكد عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيفتح في اجتماعه المقبل، ملف إختيار المدير الفني للإتحاد، إعمالا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تفرض ضرورة مدير فني للاتحادات الأهلية أو مدير تطوير.

وقد يكون الدكتور جمال محمد على الاقرب لتولى هذا المنصب، فى ظل علاقته الجيدة بمسولى اتحاد الكرة وخاصة جمال علام ومحمد أبو الوفا، إضافة إلى أنه بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية في ملف رخص المدربين، كما أنه رجل أكاديمي متخصص في علوم كرة القدم، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكرة المصرية ولديه خطط طموحة جدا لتطوير الكرة المصرية.