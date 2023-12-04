وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لمحطة محولات كهرباء بدر 3 لتغذية توسعات المدينة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، قام المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بد، بجولة رافقه خلالها مسئولو الجهاز بالمحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م. ف.أ بإجمالى 120 م. ف.أ، وبتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة لتغذية الحى الثانى

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحى الثانى من خلالها، وجارٍ اختبار الكابلات، وتغذية الحى الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحى الرابع، والحى الخامس، ومركز المدينة، والمنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.

سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة"

كما تفقد المهندس رضوان عبدالرشيد تقدم أعمال مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة" المرحلة الثالثة، حيث تابع رئيس الجهاز، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الطرق وتنسيق الموقع.

إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحى الثانى بمدينة بدر

كما تفقد مسئولو الجهاز أعمال المرافق بالمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق (مياه- صرف- فرمة) 60%.

ووجّه المهندس رضوان عبدالرشيد بدفع الأعمال بالمشروع، وسرعة الانتهاء من كافة أعمال مشروعات "الإسكان- المرافق"، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وكذلك ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة.