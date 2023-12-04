الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: "الوطنية للانتخابات" نجحت فى إدارة العملية الانتخابية بالخارج

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلتها على مدار الثلاثة أيام الماضية، لمتابعة سير العملية الانتخابة لانتخابات المصريين بالخارج في ماراثون الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن غرف عمليات الهيئة كانت تواصل الليل والنهار والتواصل مع كل السفارات والقنصليات المصرية، لمتابعة سير الانتخابات، وتقديم كل الحلول الفورية للعقبات التي كانت قد تقف حائلًا أمام الناخبين داخل مقر السفارات.

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن الانتخابات في الخارج تمت في ظل معايير ديمقراطية دولية متكافئة، والجهود المصرية كانت قادرة على تنظيم العملية بشكل دقيق وإتاحة الفرصة لكل المصريين المشاركة في تلك الانتخابات.

وأكد أن المصريين في الخارج كانوا خير سفراء لمصر، وعبروا عن حقوقهم السياسية في مشهد واع ومشرف أبهر المصريين في الداخل، الذين على موعد مع المشاركة الأسبوع المقبل.

موسى: الانتخابات الرئاسية خطوة هامة وخريطة للعمل والبناء

ولفت موسى إلى أن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة هامة وخريطة للعمل والبناء والتنمية لمستقبل وطن ٦ سنوات مقبلة، ولا بد من بذل المزيد والمزيد من أجل إعلاء مصلحة الوطن ومواجهة التحديات العصيبة التي تحيط بالدولة المصرية.

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة كشفت عن حرصهم على أداء واجبهم الوطنى تجاه بلدهم، وذلك بالتواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، وتحمل مشقات مختلفة ومتعددة، من أجل القيام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف قرقر، في تصربحات له، أن ذلك إن دل على شىء فهو يدل على أن المصريين يثبتون للعالم من جديد أنهم قادرون على مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها، ويستهدفون استكمال ما تم في البلاد من مشروعات وإنجازات.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن اصطفاف المصريين بالخارج رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد.

وأشار النائب وحيد قرقر إلى أن المصريين بالخارج هم جزء أساسي من النسيج المصرى ومعبر عن كل فئات الشعب المصرى، وهو الأمر الذى انتبهت إليه الدولة خلال السنوات الماضية، لتمنحهم كل الحقوق السياسية مثلهم مثل المصريين بالداخل، وكذلك تقدم لهم تيسيرات ومزايا في الحصول على الخدمات، وهو ما يحسب للدولة ورئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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