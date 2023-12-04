الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قائد القوات البحرية: انتهينا من صناعة 3 فرقاطات و30 "رب" و11 لنشًا

الفريق أشرف إبراهيم
الفريق أشرف إبراهيم عطوة

أعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، أنه تم الانتهاء من صناعة عدد 3 فرقاطات، بالتعاون مع الجانب الفرنسي و30 "رب" قتاليًا طراز رفال 20200، فضلًا عن 11 لنشًا طراز سوفيت 28،  يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسنات القوات البحرية. 
 
وأضاف، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين: اليوم نستكمل مسيرة النجاح في التصنيع البحري بترسانات البحرية.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

مواد متعلقة

بث مباشر لانطلاق معرض "إيديكس 2023"

عضو الجالية المصرية ببريطانيا: إقبال غير متوقع على الصناديق لانتخاب الرئيس

سفيرنا بنيوزيلندا: إقبال كبير للجالية المصرية في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية بالكويت: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة دعم قوية للدولة

المستشار جمال التهامى: المصريون بالخارج شاركوا بحرية فى أول أيام التصويت

عمرو سليمان: المصريون يكتبون التاريخ من جديد بنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية| غلق باب أول أيام تصويت المصريين بالخارج فى 6 دول عربية

من السعودية.. أشرف عبد الباقي: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني"

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم