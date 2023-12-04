قائد القوات البحرية: انتهينا من صناعة 3 فرقاطات و30 "رب" و11 لنشًا

أعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، أنه تم الانتهاء من صناعة عدد 3 فرقاطات، بالتعاون مع الجانب الفرنسي و30 "رب" قتاليًا طراز رفال 20200، فضلًا عن 11 لنشًا طراز سوفيت 28، يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسنات القوات البحرية.



وأضاف، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين: اليوم نستكمل مسيرة النجاح في التصنيع البحري بترسانات البحرية.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.