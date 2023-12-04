الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيديكس 2023| الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إرادة وتحدى"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إدارة وتحدي" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحققت شركة ترسانة الإسكندرية إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية قفزات صناعية ترقي لأعلى مستويات والمعدلات العالمية في مجال السفن التجارية والحربية، كما أنها كانت سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثماره المتميزة تصنيع الفرقاطة البحرية "جوويند".

وتعد الفرقاطة من أهم القطع البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

ويعتبر بناء تلك الفرقاطة تحديًا حقيقيًا لقدرات رجال الترسانة، كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة.

وتمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات، وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

Naval Group شركة ترسانة الإسكندرية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يصل مقر معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية 2023

"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف عنيف على مناطق شمال غزة

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده فى اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بغزة

وزارة الصحة فى غزة: عشرات الشهداء تحت الأنقاض لا نستطيع إخلاءهم

استشهاد 3 أطباء ومسعفين فى قصف للاحتلال على غزة

الأونروا: الأمراض المعوية فى قطاع غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف

وصول عدد كبير من الشهداء لمستشفى المعمدانى بسبب الغارات الإسرائيلية

وصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلى

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم