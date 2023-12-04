إيديكس 2023| الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إرادة وتحدى"

شهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إدارة وتحدي" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحققت شركة ترسانة الإسكندرية إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية قفزات صناعية ترقي لأعلى مستويات والمعدلات العالمية في مجال السفن التجارية والحربية، كما أنها كانت سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثماره المتميزة تصنيع الفرقاطة البحرية "جوويند".

وتعد الفرقاطة من أهم القطع البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

ويعتبر بناء تلك الفرقاطة تحديًا حقيقيًا لقدرات رجال الترسانة، كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة.

وتمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات، وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.